O Paris Saint-Germain soma e segue na liga francesa somando a quinta vitória consecutiva, com uma goleada ao Clermont Foot (4-0), o sensacional terceiro classificado. Um jogo que proporcionou a estreia a Nuno Mendes que entrou para jogar os últimos cinco minutos quando o resultado já estava definido.

Mesmo com Neymar e Messi na bancada, foi mais um passeio para a equipa comanda por Mauricio Pochettino que, com dois golos em cada parte, somou mais um triunfo confortável. Em cinco jogos, a equipa do parque dos Príncipes soma outras tantas vitórias, com um total de dezasseis golos marcados e apenas cinco consentidos.

Este sábado, com Danilo Pereira a titular, Ander Herrera foi a grande figura da primeira parte ao assinar os dois primeiros golos, aos 20 e aos 31 minutos, o primeiro depois de uma arrancada de Hakimi, o segundo depois de magia de Mbappé.

Já no segundo tempo, Kylian Mbappé aumentou a vantagem, aos 55 minutos, a passe de Draxler, enquanto Idrissa Gana Gueye fixou o resultado final, dez minutos depois.

Com a vitória assegurada, ainda houve tempo para a estreia de Nuno Mendes que, a cinco minutos do final, rendeu Draxler para jogar os últimos minutos à frente de Abdou Diallo. Mal entrou, o internacional português pediu a Raphinha para marcar um pontapé de canto, mas não teve tempo para muito mais.

Ao fim de cinco jornadas, o PSG é líder destacado, com 15 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Angers que, com menos um jogo, soma apenas 10.