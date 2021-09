Embora apenas tenha realizado dois treinos, Nuno Mendes foi convocado pelo técnico do PSG, Pochettino, para o encontro frente ao Clermont, deste sábado.



O internacional português pode assim realizar a estreia pelo emblema parisiense. O outro português Danilo Pereira também faz parte da convocatória.



Em sentido contrário, Messi, Neymar e Leandro Paredes ficaram de fora, juntando-se aos ausentes Dí Maria (castigado), Sergio Ramos, Verratti, Bernato, Dagba, Kurzawa e Gharbi (todos lesionados).



O jogo entre o PSG e o Clermont está agendado para as 16h00, no Parque dos Príncipes.



Os convocados do PSG:



Guarda-redes: Navas, Donnarumma, Alexandre Letellier e Sergio Rico;



Defesas: Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Diallo, Kehrer e Bitshiabu;



Médios: Rafinha, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Embimbe e Bitumazala;



Avançados: Mbappé, Icardi, Draxler e Yansané;