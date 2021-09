Depois de ter deixado o Sporting e rumado ao PSG no último dia do mercado de transferências, Nuno Mendes vai ter a oportunidade de jogar com algumas das maiores figuras do futebol mundial. Em entrevista à Eleven Sports, o internacional português confessou saber o que Lionel Messi gosta por ser admirador de Jordi Alba.



«Um dos meus ídolos era o Jordi Alba. Vi muitos jogos do Barcelona e do Jordi Alba e sei de algumas coisas que o Messi gosta e estarei sempre disponível para ajudá-lo», referiu, num excerto da entrevista divulgado esta sexta-feira.



O lateral-esquerdo formado nos leões confessou que gostava do emblema gaulês desde que era criança.



«Desde pequeno que gostava do PSG. Quando assinei com o meu empresário disse que queria jogar no PSG e isso concretizou-se, graças a ele e ao meu esforço», assumiu.



Nuno Mendes pode estrear-se, este sábado, com camisola do PSG frente ao Clermont.