Ruben Amorim não escondeu a desilusão por ter visto partir Nuno Mendes para o milionário Paris Saint-Germain. Além da qualidade do lateral, o treinador destacou a importância que o «miúdo muito engraçado» tinha no grupo.

«Em relação ao Nuno Mendes é uma pena vê-lo com a camisola do Paris Saint-Germain logo no dia a seguir. É tudo muito rápido, não há tempo de preparação. É um membro da nossa família e desejo-lhe toda a sorte do mundo, ele merece, fez por isso», começou por enunciar.

Ruben Amorim perde o titular no lado esquerdo da defesa, mas o treinador destaca, acima de tudo, a personalidade do internacional português e a falta que vai fazer ao grupo. «Faz falta porque era um miúdo muito engraçado. Esquecendo o jogador, ele faz falta pela pessoa que é. Que tenha toda a sorte do mundo, vai ter sempre aqui gente a apoiá-lo», acrescentou ainda.