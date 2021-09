Sérgio Conceição defendeu que o clássico, nestas condições, deveria ter sido adiado e Ruben Amorim está totalmente de acordo com o treinador do FC Porto. Sem os internacionais presentes, torna-se mais complicado preparar um jogo, ainda para mais um clássico.

«Sou da mesma opinião, não faz sentido. Já o selecionador o tinha dito na altura e digo isto para toda a gente, é claro. Os clubes precisam dos jogadores, os melhores vão à seleção e perdendo esses jogadores para jogos importantes, seja um rival direto, seja outro jogo, não é justo. Temos de arranjar soluções para isso, mas não faz muito sentido, como disse o selecionador. Concordo com a opinião geral de todos os treinadores», atirou.

O Sporting tem quatro jogadores indisponíveis para o clássico, mas Ruben Amorim diz que este não foi o jogo mais difícil que teve de preparar. «Não, não foi o mais difícil. Tivemos aqui uma fase difícil em que até tivemos de por juvenis a jogar para construir um plantel muito rapidamente. Essa fase foi a mais difícil. Tendo um plantel curto, que nos dá algumas dores de cabeça, mas o projeto é mesmo assim. É uma oportunidade para ver outros jogadores, estão todos preparados e vamos a jogo», destacou.

Um plantel curto por opção do treinador que não mudou de ideias, mesmo tendo com conta que, à partida, o Sporting teria, pelo menos mais seis jogos, relativos à fase de grupos da Liga dos Campeões.

«De forma alguma. Fomos campeões, agora vamos ter a Liga do Campeões e vamos mudar tudo? Tenho de dar a minha opinião, sou o responsável e assumo as minhas opções. É uma maneira, por exemplo, do Esteves entrar na convocatória e poder jogar, do Tiago Ferreira poder jogar. Faz parte do projeto, não digo que isto nos retira responsabilidade. Se não ganharmos é igual a termos um plantel de craques. É a nossa forma de pensar, vai ser assim até ao final, mas a responsabilidade é sempre minha», explicou.