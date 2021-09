Ruben Amorim confirmou que Pote, Inácio, Tiago Tomás não jogar o Clássico frente ao FC Porto, marcado para as 20h30 deste sábado. Por sua vez, o técnico do Sporting referiu que aidna não sabe se Coates poderá jogar.



«É uma boa pergunta para esclarecer que o FC Porto saiu mais prejudicado em termos de viagens. Quero dizer que o FC Porto foi muito prejudicado com jogadores a jogarem em cima deste jogo. O Pote não vai estar neste jogo, nem com o Ajax nem com o Estoril. Já o Inácio não vai jogar este jogo nem com o Ajax. O TT não joga este jogo e o Coates poderá jogar este jogo. O Ugarte não vai jogar aconteça o que acontecer. Não vai ser melhor que o Dani e o Tabata naquela posição. É uma boa pergunta para mudar já algumas perguntas e esclarecer», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Estamos bem e preparados, temos plantel curto para isto mesmo. Vão jogadores que trabalharam na equipa B, este é o nosso projeto», acrescentou.



[em atualização]