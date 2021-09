O Lille voltou a desiludir na Ligue 1 e perdeu esta noite em casa do Lorient, por 2-1, no jogo de abertura da 5.ª jornada.

José Fonte (capitão), Tiago Djaló e Xeka jogaram os 90 minutos no campeão francês.

A jogar em casa, o Lorient adiantou-se no marcador logo aos 7m por Lauriente, mas o empate chegaria pelo inevitável Burak Yilmaz, aos 25m. Aos 87m, Terem Moffi haveria de sentenciar o resultado final.

Classificação da Ligue 1

O Lille soma duas derrotas e dois empates em cinco jogos e está no 10.º lugar, com 5 pontos, menos três do que o Lorient, que é provisoriamente 4.º classificado.

A Ligue 1 é liderada pelo Paris Saint-Germain com 12 pontos, resultantes de quatro vitórias em quatro jogos.

Veja os três golos do jogo: