Hélder Costa, uma das caras novas do plantel do Valência para esta época, afirma que Rodrigo e Gonçalo Guedes, jogadores com quem se cruzou no Leeds United e no Benfica, respetivamente, foram fundamentais na ida para Espanha.

«A primeira coisa que fiz foi falar com Rodrigo [Moreno], deu-me boas referências do clube e da cidade e foi muito fácil tomar a decisão. Rodrigo disse-me para vir», afirmou o jogador, em declarações ao jornal online valenciano Super Deporte.

[Sobre Gonçalo Guedes] «Foi meu colega no Benfica, conheço-o há muitos anos e também falei com ele antes de me mudar. Disse-me que aqui eu teria todas as condições para que pudesse continuar a progredir», reforçou.

«Há um grupo de jogadores que fala português. Estou feliz por estar aqui e trabalhar com jogadores desta qualidade. Falei com o treinador, vi alguns vídeos da equipa e vi que eles estão a jogar um jogo atrativo e rápido, que se pode adaptar bem ao meu estilo de jogo», completou o jogador ex-Benfica.