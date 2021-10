José Sá, sucessor de Rui Patrício na baliza do Wolverhampton, foi considerado o melhor jogador do mês de setembro pelos adeptos do clube inglês. O guarda-redes português de 28 anos recebeu 39 por cento dos votos.



Em setembro, José Sá terminou dois jogos sem golos sofridos, contribuindo para igual número de vitórias fora de casa da formação orientada por Bruno Lage, frente a Watford e Southampton.



No duelo com o Southampton, o guarda-redes fez ainda a assistência para o golo solitário de Raúl Jiménez.



José Sá foi assim o jogador mais votado pelos adeptos (39,15%), seguido de Hee Chan Hwang (25.18%), Maximilian Kilman (21.7%), João Moutinho (8.13%) e Nélson Semedo (5.84%).