O Milan atrasou-se na luta pelo título italiano, ao perder no reduto do Torino (2-1).

A equipa da casa adiantou-se no marcador ao minuto 35, com um golo de Koffi Djidji, a desviar um livre cobrado pelo ex-benfiquista Valentino Lazaro.

Apenas dois minutos depois o Torino aumentou a vantagem, por Miranchuk.

Ao intervalo o treinador do Milan, Stefano Pioli, fez três alterações, e Rafael Leão foi um dos sacrificados, cedendo o lugar a Ante Rebic.

Junior Messias ainda reduziu a diferença (67m), aproveitando um presente, mas o Milan não evitou a derrota. Está assim a seis pontos do Nápoles, que reforçou a liderança naquele que seria o dia do 62.º aniversário de Diego Maradona.

No segundo lugar, a cinco pontos do líder, está agora a Atalanta, que venceu no reduto do Empoli (0-2).

O português Beto entrou ao minuto 76 no nulo da Udinese na visita à Cremonese.

A Lazio, com Luís Maximiano no banco, foi derrotada em casa pela Salernitana (1-3), e está a oito pontos do topo da tabela.