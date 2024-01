Jorge Jesus esteve de férias e a descansar em Portugal, tendo aliás marcado presença no Estádio da Luz, onde assistiu ao triunfo do Benfica sobre o Sp. Braga (3-2), mas admitiu que depois deste tempo, não reconheceu o seu próprio país, apesar de ser «cem por cento português». O treinador do Al Hilal sente falta de segurança e, nesse sentido, elogiou a Arábia Saudita, país onde trabalha.

«Sinto falta do meu país, eu sou cem por cento português, mas chego aqui e já não é o meu Portugal, aquele que conheci. Isto está diferente, está muito confuso. Há falta de segurança, nota-se perfeitamente. Mas eu sou treinador e não quero falar de política», referiu já noa aeroporto.

Em sentido contrário, o treinador do Al-Hilal elogiou o país onde vive e trabalha atualmente, mas que apesar de «não haver liberdade de expressão», há «segurança», ao contrário do país onde nasceu.

«A Arábia Saudita não é aquilo que todos pensam. Acham que as mulheres andam todas tapadas e não há liberdade nenhuma, mas não é verdade, é um país muito seguro! Não há liberdade de expressão? Não, isso não há, mas é um país seguro. Vai ser uma grande potência no mundo», explicou o treinador de 69 anos.

A viver uma época de sonho, com a melhor marca de sempre na carreira, com vinte vitórias consecutivas, o treinador português voltou esta segunda-feira para a Arábia Saudita, onde vai preparar os jogos amigáveis frente ao Inter Miami, de Lionel Messi, e frente ao Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.