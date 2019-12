No dia em que João Félix foi coroado como «Golden Boy» 2019, Jorge Mendes recebeu também o prémio de melhor empresário do ano.

No final da cerimónia, em conversa com a TVI, o «Superagente» falou das expectativas em torno do jogador que o Atlético de Madrid comprou ao Benfica por 126 milhões de euros, e estabeleceu também um paralelismo com Cristiano Ronaldo.

«Sempre defendi a saída dos jogadores portugueses, embora algumas pessoas digam que é muito cedo. Temos o exemplo do Cristiano. Quando saiu, com 18 anos, meia Europa o queria. Era um jogador virtuoso, que tecnicamente fazia coisas que mais ninguém fazia. Hoje em dia há quem questione que o Cristiano não faz isto e aquilo, mas é mentira. Com aquela idade era um jogador só virtuoso, fenomenal. Era o melhor do mundo com 16, 17, 18 anos. Era um jogador fenomenal que transformou-se numa máquina. Qual é o objetivo do futebol? Golo! O Cristiano é uma máquina e sabe exatamente como deve gerir a sua situação, o seu dia a dia. É o melhor jogador da história, vai ser sempre o melhor de sempre», começou por dizer, antes de recordar a transferência para Inglaterra.

«Toda a gente o queria aos 18 anos, e naquela altura só houve um treinador que disse que o queria logo, que não era para o ano seguinte. Todos os outros queriam que ele ficasse mais um ano no Sporting. Ferguson levou-o para Manchester. Oiço muita gente dizer que os jogadores deviam ficar mais tempo, mas a verdade é uma: se não tivesse saído daquela altura, tenho a certeza que, no Sporting, não teria feito metade dos jogos que fez no Man Utd. E foi logo considerado o melhor jogador, com diferença», lembrou.

Jorge Mendes falou depois em injustiça por não ver Cristiano Ronaldo ganhar nenhuma Bola de Ouro nos últimos dois anos, mas acredita que em 2020 o português possa voltar a ser considerado o melhor do mundo.

«Tenho muita esperança, pois para marcar 110 golos não precisamos de votos. O Cristiano vai ter o recorde de golos por seleções, e joga por Portugal. Não é a Argentina ou Brasil. E isso se calhar tem um valor maior do que muita gente pensa. Sabemos que há sempre uma ponta de inveja neste mundo, mas ele sabe viver com isso», afirmou

Quem também já sonha com a Bola de Ouro é João Félix, e Jorge Mendes acredita também nessa possibilidade: «Tem qualidade para isso. Tem muita qualidade, muito talento, faz a diferença. É o melhor jogador do atlético de Madrid, aquele que faz a diferença, e vão ganhar competições importantes com ele. É jovem, e passo a passo vai chegar o seu momento.»

Para já o título é o de «Golden Boy», que Jorge Mendes considera «mais do que merecido».

«É um grande jogador, destacou-se por tudo o que fez este ano. No Benfica foi fundamental para ganharem o campeonato, tinha quatro ou cinco equipas que estavam na disposição de o comprar. Mesmo com a polémica do valor pelo qual foi comprado, estavam dispostas a fazer o mesmo. Merece por toda a qualidade que tem, e de certeza que o Atlético vai conquistar títulos com ele», acrescentou.