O Karpaty Lviv está em quarentena depois de 25 elementos, entre jogadores e funcionários, terem testado positivo para a Covid-19, informou a Liga ucraniana.



«Os casos positivos de Covid-19 foram colocados em isolamento, enquanto o clube permanecerá em quarentena durante, pelo menos, duas semanas», referiu, através de um comunicado, o organismo que tutela o futebol profissional daquele país.



Fonte da Liga ucraniana acrescentou que os treinos da formação que até há bem pouco tempo tinha nos seus quadros o ex-Sporting Ponde foram cancelados e os próximos dois jogos adiados.



De resto, a maioria dos infetados com o novo coronavírus, cuja identidade não foi divulgada, está assintomática.



Recorde-se que a partida do último domingo entre o Karpaty e o Mariupol foi adiada depois de descobertos os primeiros casos no emblema de Lviv.

Até ao momento, a Ucrânia regista 24. 340 casos de Covid-19, dos quais 727 foram fatais.