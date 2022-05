O Flamengo de Paulo Sousa encerrou a fase de grupos da Taça Libertadores com mais uma vitória, ao bater no Maracanã os peruanos do Sporting Cristal por 2-1.

Isla (30m) e Pedro (74m) apontaram os golos da equipa brasileira, ainda antes de Christofer Gonzáles reduzir, ao minuto 85, para os visitantes.

Assim, o Flamengo, que já tinha o apuramento para a fase seguinte resolvido (e o primeiro lugar), soma a quinta vitória em seis possíveis no Grupo H, que encerra com 16 pontos. Só por uma vez, o conjunto carioca tinha alcançado esta pontuação. Em 2007, mas com menor diferença entre golos marcados e sofridos: 10-4 face a 15-6 agora sob o comando do técnico português.

No mesmo grupo, o Talleres de Pedro Caixinha levou a melhor na visita a casa dos chilenos do Universidad Católica: a equipa argentina, que também já tinha o apuramento assegurado, impôs-se por 1-0, com golo de Matías Esquivel aos 61 minutos.

Classificação do Grupo H:

1) Flamengo, 16 pontos;

2) Talleres, 11 pontos;

3) Universidad Católica, 4 pontos;

4) Sporting Cristal, 2 pontos.