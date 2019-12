José Mourinho não vai ter Son Heung-min disponível para os próximos jogos do Tottenham, concentrados entre 26 de dezembro e 1 de janeiro (Brighton, Norwich e Southampton).

O avançalo sul-coreano, um dos jogadores mais influentes dos Spurs, foi suspenso por três partidas, na sequência do vermelho direto no jogo deste domingo com o Chelsea.

TEAM NEWS:



🔹 Following his red card against Chelsea, Heung-Min Son has received a three-match suspension, beginning with the Brighton fixture on Boxing Day. pic.twitter.com/MOqgFUUxSw