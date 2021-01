Tiago Dantas pode estrear-se neste domingo pela equipa principal do Bayern. O jovem médio português vai para o banco de suplentes na receção ao Mainz.

O jogador cedido pelo Benfica é convocado por Hans Flick logo na primeira oportunidade.

Dantas chegou a Munique no início da época, mas um atraso no registo impediu que fosse inscrito na Bundesliga. Foi agora incluído na lista, logo no início de 2021, e entra de imediato nas opções do técnico.