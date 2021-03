Para Pavel Nedved o futuro de Cristiano Ronaldo nem é tema. Pelo menos até ao verão de 2022, altura em que termina o contrato do português com a Juventus.

«Para mim não se toca no Cristiano Ronaldo. Tem contrato até 30 de junho de 2022 e continuará. Depois logo se vê o que acontecerá depois. A nível técnico e de imagem, deu um salto para o Olimpo do futebol. A nível técnico não há muito a dizer: marcou mais de 100 golos em 120 jogos, e levou-nos à Champions League. É um rapaz muito simples, o protótipo do jogador moderno, que atingiu objetivos incríveis com um talento imenso e com muitíssimo trabalho», referiu o vice-presidente da Juventus à DAZN.

Para além do futuro de Cristiano Ronaldo, Nedved deixou ainda a garantia de que Andrea Pirlo «é e será o treinador da Juventus». «A 100 por cento. Casámos um projeto com o Andrea, conscientes das dificuldades. Queríamos fazer algo mais, mas não conseguimos. Já esperávamos dificuldades. Estamos muito tranquilos relativamente ao caminho que definimos, e continuamos nessa estrada. Tem tudo para tornar-se um grandíssimo treinador», acrescentou.