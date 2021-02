Roderick Miranda é reforço do Gaziantep, equipa turca treinada por Ricardo Sá Pinto. O defesa de 29 anos, cuja saída do Wolverhampton tinha sido anunciada ao início da tarde, assinou por uma época e meia, com outra de opção.

Formado no Benfica e vice-campeão do Mundo de sub-20 por Portugal, Roderick Miranda representou ainda o Rio Ave, clube do qual se transferiu para o Wolves, em 2017.

No clube inglês, Roderick fez 19 jogos na primeira época, seguindo-se empréstimos ao Olympiakos e ao Famalicão.