Continua a grande campanha do Parma na Serie A italiana: esta noite, a equipa de Bruno Alves – foi titular e capitão – recebeu e venceu o Lecce por 2-0, no jogo que fechou a ronda 19 do campeonato.

Os golos da partida surgiram já no segundo tempo: Iacoponi abriu o marcador aos 57 minutos e Cornelius fez o 2-0 final aos 72m.

Com este resultado, o Parma segue no sétimo lugar da classificação, com 28 pontos, a apenas um do Cagliari, que ocupa o sexto e primeiro lugar de acesso às competições europeias.

