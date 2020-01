Nicolò Zaniolo foi operado com sucesso esta segunda-feira, informou a Roma num comunicado no site oficial.

Na nota publicada, o emblema giallorossi informou que o médio de 20 anos foi «submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e à sutura da lesão no menisco externo».

VÍDEO: Cristiano Ronaldo confortou o lesionado Zaniolo

Recorde-se que Zaniolo lesionou-se no domingo, durante a derrota da Roma frente à Juventus. O jovem vai ser baixa para Paulo Fonseca até ao final da época.