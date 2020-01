Cristiano Ronaldo fez questão de confortar Nicolò Zaniolo após a lesão que o jovem da AS Roma sofreu durante o jogo frente à Juventus. O médio ofensivo de 20 anos teve de ser substituído ainda durante a primeira parte. Mais tarde, confirmou-se o cenário de rotura de ligamentos do joelho direito.



Perante o infortúnio da promessa do futebol italiano, Cristiano Ronaldo teve um belo gesto, enquanto Zaniolo ainda estava na maca, à espera de ser retirado do relvado.



A Juventus venceu a Roma por 2-1, com o português a marcar um dos golos.



Veja o momento da lesão grave de Zaniolo: