Rúben Semedo vai renovar contrato com o Olympiakos. A informação foi avançada pela imprensa grega e confirmada pelo Maisfutebol.

Ulisses Santos, empresário do defesa-central internacional português, está na Grécia para fechar os últimos detalhes do acordo, que contempla a extensão do vínculo até 2024 e um salário líquido de 1,2 milhões de euros por época, apurou o nosso jornal.

Recorde-se que Rúben Semedo foi fortemente cobiçado pelo Benfica no último mercado de transferências, mas o clube encarnado esbarrou nas exigências do campeão grego. Jorge Jesus chegou mesmo a assumir, em mais do que uma ocasião, a vontade em voltar a trabalhar com o jogador que ajudou a projetar no Sporting.