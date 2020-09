Antigo colega de equipa de Andrea Pirlo no Milan, Rui Costa acredita que o agora treinador da Juventus vai entender-se bem com Cristiano Ronaldo.

«Dois campeões como eles resolvem problemas, não os criam. Formam uma dupla de génios do futebol. Penso que Cristiano vai dar-se bem com Pirlo, tal como sucedeu com Zidane», referiu o administrador do Benfica.

Rui Costa recuperou elogios a Ronaldo, e acredita que o capitão da Seleção «chegará aos 40 anos no topo».

«Surpresa será quando o Cristiano deixar de jogar assim e de marcar golos fabulosos. Daqui a 300 anos ainda se falará dele. É único. Manteve o nível em diferentes equipas e diferentes campeonatos, para além da Seleção. Tem 35 anos e venceu tudo, várias vezes», afirmou.

Relativamente ao Milan, a sua antiga equipa, Rui Costa deixou elogios a outro veterano: «Zlatan é um campeão sem idade, como o Cristiano. Mas entre os fenómenos da Serie A coloco também o Ribéry, outro que continua a encantar. Fisicamente podem não estar ao nível que estavam há dez anos, sobretudo no período de recuperação entre jogos, mas com a bola nos pés ainda fazem a diferença.»