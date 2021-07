Rui Patrício revelou esta quinta-feira estar muito entusiasmado com o facto de poder trabalhar, pela primeira vez, com o treinador José Mourinho, algo que o seduziu antes de assinar pela Roma.

«Estou entusiasmado por poder trabalhar com o mister Mourinho. É a primeira vez que vou trabalhar com ele, é um dos melhores treinadores do mundo e para qualquer atleta é um sonho poder ser treinado por ele», disse o internacional português em declarações às plataformas do clube.

O guarda-redes foi confirmado na terça-feira como reforço da Roma, que pagou 11,5 milhões de euros (ME) aos ingleses do Wolverhampton, clube em que Rui Patrício se encontrava desde 2018/19, depois de doze épocas na equipa principal do Sporting.

«Foi um dos aspetos que me fascinou, além de me transferir para um grande clube e poder competir por troféus. Trabalhar com Mourinho é, sem dúvida, uma oportunidade para crescer mais e melhorar», acrescentou.

O jogador, de 33 anos, assinalou ainda que traz o Wolverhampton no coração, um clube no qual se sentiu muito bem e que lhe deu a oportunidade de jogar na Premier League, mas sabe que na Roma poderá lutar pela conquista de títulos.

«O meu objetivo é dar o meu melhor, treinar no máximo, crescer, aprender, porque só assim melhoramos no futebol e na vida. Por isso, sem dúvida que o objetivo é continuar a crescer, trabalhar e conquistar títulos», destacou.

Rui Patrício disse também ter falado com Tiago Pinto, diretor para o futebol dos romanos, que lhe explicou o projeto da equipa, sabendo, à partida, que a Roma «é um grande clube».

Em relação à Série A, e depois de competir na I Liga portuguesa, e, a seguir, na Premier League, Rui Patrício disse ter a noção da competitividade existente na luta pelo scudetto a cada época,

«Tenho a oportunidade de jogar contra grandes equipas, que na Série A lutam pelo título, vai ser emocionante ter várias equipas na luta pelos mesmos objetivos», sublinhou ainda o internacional português.