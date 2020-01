O presidente do Marselha, Jacques-Henri Eyraud, decidiu contratar Paul Aldridge como consultor no mercado, situação que fragiliza o diretor-desportivo, Andoni Zubizarreta. Como tal, André Villas-Boas não garante a continuidade no clube francês.



«Vim para aqui em primeiro lugar pela grandeza do clube e, em segundo, por Zubizarreta. Já disse que o meu futuro está intimamente ligado ao futuro dele. Conseguimos trazer estabilidade a um dos clubes mais instáveis do mundo em termos desportivos e emocionais e nas suas relações com a Imprensa e os adeptos», disse, em conferência de imprensa.



O técnico português lembrou que não está preso a nenhum clube, muito menos a um continente.



«Vocês conhecem-me, sabem que sou um homem do mundo. Deixei o meu cargo de treinador na China, onde me pagavam 12 milhões de euros, para ir para o Dakar em 2018. Estava mais perto de ir para o México ou para a Argentina do que voltar à Europa e assinar pelo Marselha. Mas vim pela minha relação com o Zubizarreta. Se levarem isso em conta, já têm a vossa resposta», referiu.



O Marselha, lembre-se, é segundo classificado da Ligue 1.