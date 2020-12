Carlos Secretário deixou o comando técnico do Créteil-Lusitanos, equipa do terceiro escalão do futebol francês, devido a um problema de saúde.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, após o empate caseiro com o Concarneau.

«É um dia muito triste para mim. O clube deu-me tudo. Mas tenho um grave problema de saúde e tenho de tomar conta de mim. Se não estou a cem por cento é melhor sair. A prioridade tem de ser a saúde», justificou o antigo internacional português, em declarações reproduzidas pelo Créteil-Lusitanos.