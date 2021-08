Depois de um triunfo frente ao Ural na ronda anterior, o Spartak Moscovo voltou a marcar passo na Liga russa. A equipa orientada por Rui Vitória não foi além de um empate na visita ao terreno do Arsenal de Tula (1-1), numa partida da quinta jornada do campeonato da Rússia.



Os moscovitas desbloquearam o marcador graças a um golo do argentino Ponce à entrada para o quarto de hora final. No entanto, a vantagem do Spartak durou seis minutos, altura em que Daniil Khlusevich igualou a contenda.



Com este empate, o Spartak de Rui Vitória soma sete pontos e ocupa provisoriamente o oitavo lugar, a três do líder Zenit que ainda não jogou. Por sua vez, o Arsenal Tula é 13.º com quatro pontos.