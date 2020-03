Após ter eliminado o Benfica na Luz, o Shakhtar Donetsk sofreu a primeira derrota na Liga ucraniana.



O conjunto de Luís Castro perdeu no terreno do penúltimo classificado, o Vorskla Poltava, por 1-0. O único golo da partida foi anotado por Ruslan Stepanyuk à meia-hora de jogo.



Os campeões ucranianos tentaram de tudo para chegar pelo menos ao empate. O técnico português lançou Fernando, ex-Sporting, Bondarenko e Dodô, mas nem com a expulsão de Sklyar o Shakhtar chegou ao empate.



Pese embora a derrota, o Shakhtar segue na liderança do campeonato com 53 pontos, mais treze que o Zorya, o segundo classificado.