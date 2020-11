O Al Ain, clube treinado pelo português Pedro Emanuel, foi eliminado esta sexta-feira da Taça do Golfo dos Emirados Árabes Unidos, após o empate na deslocação ao Khorfakkan, em jogo da segunda mão dos oitavos de final.

Na primeira mão, o Al Ain tinha perdido por 4-2 em casa.

No campeonato, o Al Ain segue no sexto lugar, com oito pontos em cinco jornadas.