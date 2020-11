O antigo guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, elegeu alguns dos principais marcos da carreira esta sexta-feira, sublinhando o Mundial 2010 ganho por Espanha e também a sua primeira Liga dos Campeões da carreira, ao serviço do Real Madrid.

«Escolho o Mundial e a nível de clubes a primeira Liga dos Campeões que consegui, a de 2000, a oitava [do Real Madrid]», apontou o antigo guardião, não esquecendo os tempos em que vestiu de azul e branco no FC Porto, à margem da participação no evento Marca Sport Weekend, do jornal espanhol. «Falo sempre maravilhas do clube e da cidade. Senti-me em casa. Tenho um vínculo muito próximo», confessou.

Casillas deixou ainda a visão que tem sobre o futebol atual, particularmente acerca do VAR, fazendo uma confissão curiosa sobre o encontro com Portugal, nos oitavos de final do Mundial 2010, em que a seleção espanhola eliminou a equipa portuguesa com um golo irregular.

«Eu gosto [do VAR]. Claro que deve melhorar, mas parece-me uma boa medida porque premeia aqueles que fazem as coisas de forma legal. Recordo que o golo do [David] Villa frente a Portugal foi assim-assim. Deixemos como está», observou.

Casillas elegeu ainda Ter Stegen, Oblak e Courtois como os melhores guarda-redes do mundo, pois «estão acima de todos os outros». Um ano e meio após o enfarte agudo do miocárdio, sofrido a 1 de maio de 2019, ainda ao serviço do FC Porto, o espanhol diz «levar uma vida normal» e não quer desligar-se do futebol.

«Obviamente, o meu mundo é o futebol, já vi diferentes sítios onde poderia estar e veremos o que farei», disse, reconhecendo quem o pode influenciar numa possível carreira de treinador. «Penso que seria mais como Zidane, Del Bosque ou Ancelotti, embora o meu carácter em campo fosse um pouco diferente», notou.

Candidatar-se de novo à presidência da Federação Espanhola é algo que Casillas também não descarta. «A minha ideia era que a Federação e a Liga andassem de mãos dadas, olhando uma para a outra pelo bem do futebol e dos jogadores de futebol. Não descarto a longo prazo, tenho ido às diferentes seleções desde pequeno, mas gostaria de ajudar a minha casa, principalmente os jovens», rematou.