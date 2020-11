França joga este sábado em Portugal num duelo que pode ser decisivo nas contas do grupo A3 da Liga das Nações e o duelo pode marcar um natural embate entre Hugo Lloris e Cristiano Ronaldo junto das balizas. Na antevisão ao duelo da quinta jornada, o guardião de 33 anos garantiu que o jogador da Juventus merece atenção, mas que os gauleses vão responder coletivamente.

Com o golo da passada quarta-feira frente a Andorra, Ronaldo ficou a sete golos do recorde de melhores marcadores de seleções – tem 102, para 109 de Ali Daei – e Lloris foi questionado sobre esse objetivo individual do português, elogiando o oponente, mas lembrando a qualidade dos restantes atletas lusos.

«A resposta vai ser sempre coletiva. Quando defrontamos um jogador como Ronaldo temos de estar no nosso melhor. É um exemplo no mundo do futebol, pela sua longevidade, pela estatística, pelos resultados que tem alcançado. Faz parte dos melhores, mas Portugal não é apenas Ronaldo. Há outros que podem fazer a diferença. É também o coletivo, pelo qual temos respeito e admiração. É um jogador com grande talento e, quando defrontamos Portugal, temos de estar no nosso melhor», adiantou, em conferência de imprensa.

O Portugal-França joga-se a partir das 19h45, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a quinta jornada do grupo A3 da Liga das Nações. As duas seleções têm dez pontos cada e lutam pelo apuramento para a final four.