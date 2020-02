O Mónaco perdeu este sábado no terreno do Nimes, por 3-1, num jogo bastante atribulado.

Com Adrien Silva e Gelson Martins no onze, os monegascos até entraram melhor e adiantaram-se no marcador aos 13 minutos, pelo inevitável Bem Yedder.

A equipa da casa empatou aos 27m, Florian Miguel, e as coisas pioraram ainda mais para o Mónaco a seguir: Bakayoko foi expulso, Gelson Martins perdeu a cabeça e empurrou o árbitro, acabando também por ver o cartão vermelho.

A jogar com mais dois, o Nimes partiu para a vitória na segunda parte, com golos de Philippoteaux, aos 62m, e Pablo Martínez, aos 79m.

O Mónaco ocupa agora o 13.º lugar da Liga francesa, com 29 pontos, enquanto o Nimes é penúltimo, com 18.

FRANÇA: resultados e classificações.