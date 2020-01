André Gomes está de regresso aos trabalhos no Everton, depois da grave lesão sofrida no início de novembro, e o emblema inglês partilhou esta terça-feira a chegada do médio de 26 anos à academia do clube.

O internacional português foi saudado de forma sorridente pelos colegas no balneário, como mostra o vídeo publicado pelos toffees, e ainda pelos funcionários do clube.

Recorde-se que André Gomes foi operado em novembro a uma fratura no tornozelo, mas a recuperação está a correr melhor do que o previsto, tal como deu conta o técnico Carlo Ancelotti na passada sexta-feira.

Ora veja o vídeo partilhado pelo Everton: