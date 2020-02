O Olympiakos recuperou provisoriamente a liderança provisório da Liga grega após derrotar o Xanthi por 3-1, em jogo da 22.ª jornada.



O conjunto orientado por Pedro Martins, que teve Semedo e José Sá em campo o jogo todo, já vencia ao intervalo por 2-0 com golos de El Soudani e El-Araby.



Classificação da Liga helénica



Na etapa complementar os vice-campeões helénicos aumentaram a vantagem graças a um autogolo de Fasidis. O melhor que a formação visitante conseguiu foi reduzir por Castro, de grande penalidade.



Assim, o Olympiakos chegou aos 54 pontos e chegou à liderança por troca com o PAOK. O conjunto de Abel e Vieirinha joga este domingo em casa do Panathinaikos.



Os golos do jogo: