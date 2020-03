André Villas-Boas afirmou, nesta quinta-feira, que é terrível que Portugal não tenha tomado mais medidas para conter a pandemia do Covid-19.

Questionado sobre o novo coronavírus na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do campeonato frente ao Montpellier, o treinador do Marselha afirmou que tudo deve ser suspenso.

«Devemos confiar no Estado após as medidas tomadas. Também temos de ver o que está decidido. Vamos respeitá-lo. Na minha opinião, tudo deve ser suspenso o mais rápido possível», disse o técnico do Marselha.

O técnico de 42 anos disse que está disposto a abdicar do salário e lamentou a fraca atuação em Portugal das entidades competentes.

«Na China suspendemos tudo, enquanto na Europa tomamos mais liberdade com as regras. Estou pronto para suspender o meu salário. Confio no Estado e espero que fiquemos em casa se houver uma quarentena. Acho terrível que Portugal não tenha tomado medidas, é uma pena para mim», declarou o antigo treinador do FC Porto.