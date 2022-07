Vitinha foi titular e conquistou o primeiro título com a camisola do Paris Saint-Germain este domingo, ao bater o Nantes, por 4-0, no Troféu dos Campeões, equivalente à Supertaça de França.

No final do jogo, o antigo jogador do FC Porto recorreu às redes sociais para dar conta da sua alegria. «O primeiro troféu. Estou tão feliz por estar aqui. Vai ser certamente um ano de muito trabalho e de muitos sucessos», escreveu o jovem médio de 22 anos contratado ao FC Porto neste defeso.