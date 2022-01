José Mourinho está de parabéns e a Roma fez questão de felicitá-lo pelo 59.º aniversário.

O emblema italiano divulgou um vídeo com as melhores imagens (e diferentes estados de espírito) do treinador português desde a sua chegada à cidade eterna. Enfim, uma compilação de episódios marcantes do «Special One» na capital italiana.



Desde a sua chegada no último verão, Mourinho venceu 19 dos 32 jogos ao comando dos giallorossi. Veja o vídeo: