Adrien Silva ofereceu dois computadores a duas refugiadas afegãs que vivem em Génova e partilhou o momento nas redes sociais.



As duas jovens são irmãs de Rahel Saya, ativista afegã e estudante de jornalismo, que no verão deixou Cabul e rumou a Roma com a ajuda preciosa da jornalista italiana Elisa Serafini. Atualmente as irmãs de Saya moram em Génova, cidade onde o internacional português está a jogar.



«Participar num jogo de futebol e conhecer o Adrien Silva é um das memórias mais bonitas. Ele é um dos jogadores mais famosos da Sampdoria, uma equipa de Génova, Itália. Mais uma vez, obrigado por sempre ajudares e cooperares. Obrigado também pelos dois portáteis», escreveu Saya, nas redes sociais.



Veja o momento em que Adrien ofereceu os computadores às duas refugiadas no vídeo associado ao artigo.