A Juventus estreou-se este domingo na nova edição da Série A, à procura do décimo título consecutivo, com uma vitória categórica sobre a Sampdória (3-0), no jogo que assinalou a estreia de Andrea Pirlo com treinador principal. Cristiano Ronaldo não descansou enquanto não marcou. Teve três oportunidades claras na primeira parte, incluindo um remate à barra. Não baixou os braços, continuou à procura do seu golo e acabou mesmo por fechar o resultado, a dois minutos do final, com o primeiro golo da nova época.

Com mil adeptos nas bancadas, o máximo permitido pela liga italiana, o campeão italiano entrou de mangas arregaçadas na luta pelo título, procurando, desde logo, impor-se ao adversário, com uma equipa que se desdobrava facilmente, da defesa para o ataque, chegando com muita gente à área da Samp.

A equipa de Génova ainda tentou atrapalhar o campeão, com uma pressão alta, mas rapidamente o jogo tornou-se de sentido único, com a equipa de Ranieri com extremas dificuldades para responder às oportunidades da «vecchia signora». Danilo deu o primeiro sinal, com uma bomba a rasar a barra. Logo a seguir Ramsey lançou Ronaldo para a área, mas o internacional português permitiu a defesa de Audero.

O golo chegou ogo a seguir, aos 13 minutos, em mais uma iniciativa de Ronaldo que tentou furar a defesa da Samp, foi travado, mas a bola sobre para Kulusevski, avançado sueco que na temporada passada esteve emprestado ao Parma, que atirou a contar, com um remate colocadíssimo.

A Sampdória não reagiu, pelo contrário, encolheu-se e ficou ainda mais exposta aos raids da Juve. Cristiano Ronaldo teve ais duas oportunidades para marcar. Primeiro arrancou, invadiu a área e atirou uma bomba à barra que deixou a baliza de Audero a abanar. Pouco depois voltou a surgir na área, a passe de Ramsey, para rematar, na passada, ao lado.

O intervalo chegou com McKennie, jovem médio norte-americano, contratado ao Schalke, a atirar a rasar a barra. A verdade é que, nesta primeira parte, só deu Juventus, com o domínio da equipa de Pirlo a acentuar-se depois do golo de Kuluzevski.

Ranieri não esperou mais e promoveu três alterações para o início da segunda parte, lançando, de uma assentada, Quagliarella, Gastón e Yoshida. Alterações que trouxeram dividendos imediatos, com a Samp a crescer a olhos vistos. Bonazzoli ainda ameaçou o empate, mas a Juventus foi-se adaptando e acabou por recuperar a iniciativa à medida que Pirlo foi refrescando a equipa.

Bonucci acabou por tranquilizar Pirlo com o segundo golo da Juventus, aos 77 minutos, à segunda tentativa, na sequência de um pontapé de canto.

A Samp ainda tentou deixar a sua marca no jogo, com destaque para um remate de Quagliarella, mas a equipa de Turim acabou mesmo por matar o jogo, aos 88 minutos, com o tal golo da sua maior figura. Grande passe de Ramsey a lançar Cristiano Ronaldo que atirou a contar com um remate colocado.

Um golo que abriu finalmente o sorriso a Ronaldo que já tinha dado sinais de insatisfação por não estar a conseguir começar a época a marcar.