Jorge Jesus deixou rasgados elogios à facilidade com que Portugal cria «melhores do mundo», no futebol, dando os exemplos de Ronaldo, mas também de Madjer no futebol de praia e Ricardinho no futsal.

Mas Jesus foi ainda mais longe e, entre sorrisos, no programa «Jogo Sagrado», da Fox Sports, disse que também o melhor treinador do mundo é português.

«Se o melhor treinador do mundo é português? Para mim é, só não digo o nome», atirou.

Na sequência, Jesus foi questionado sobre a possibilidade de treinar a seleção do Brasil e deixou no ar: «qual é o treinador do mundo que não aceitaria treinar a seleção brasileira?», respondeu.

Contudo, Jesus não acredita que esteja para breve a aposta da federação brasileira num treinador estrangeiro.

Ora veja o momento em que o treinador português 'pisca o olho' à possibilidade de treinar a canarinha.