Jorge Jesus mudou-se para a Turquia, mas continua igual.

E desta vez foi Michy Batshuayi a ficar com as orelhas a arder… porque ficou a conversar.

Após o triunfo por 3-0 sobre o Ankaraguçu, no qual o belga até marcou, no momento em que os jogadores do Fenerbahçe agradeciam aos adeptos, Jesus viu que Batshuayi estava a conversar com um adversário junto ao banco e não perdoou.

Aso gritos e a gesticular como lhe é tão habitual quando está irritado, o treinador português deu uma «dura» ao seu jogador e mandou-o para junto dos companheiros.