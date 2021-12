O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, reforçou a confiança nas qualidades do futebolista português João Félix e, cerca de duas semanas depois de dizer que o ex-Benfica é «intransferível», lembrou Sergio Aguero para falar do rendimento do atleta luso.

«Vejo-o fantasticamente bem, como uma das grandes figuras do futebol e no Atlético. Quando o Aguero veio, era o [Javier] Aguirre que o treinava e todos se irritavam porque não jogava tanto como queriam. Dava-lhe uns minutos, tirava-o e depois punha-os mais uns minutos. E agora, a quem dar razão?», começou por responder, em entrevista ao jornal Marca, publicada na manhã desta quinta-feira.

«Os jogadores têm de ter as suas fases e o João é muito jovem. Também deviam protegê-lo mais. Sofre muitas faltas. Peço que se respeite o jogo do João», apontou.

Cerezo respondeu ainda que «não é o treinador», sobre se Félix deveria jogar mais tempo.

«O Simeone faz o possível para que o jogador esteja o mais cómodo possível na equipa e no campo. Conhece-o bem e sabe em que momento deve jogar», rematou.

Na sua terceira época no Atlético, Félix leva dois golos nos 15 jogos que disputou, sete deles a titular e oito como suplente utilizado, sendo que já falhou jogos por lesão.