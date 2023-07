Regressado de empréstimo no Chelsea, João Félix já integrou os trabalhos do Atlético de Madrid esta segunda-feira, em Los Ángeles de San Rafael, mas mostrou-se desagradado com a situação.

Depois de, na sessão da manhã, ter sido relegado por Diego Simeone para um exercício com os dispensáveis e jogadores da formação, o internacional português já teve uma participação mais ativa no treino da tarde, contudo, ainda estava insatisfeito.

Após o dia de trabalho, Félix foi captado pela imprensa espanhola à conversa com o diretor desportivo dos colchoneros, Andrea Berta, tendo gesticulado várias vezes com os braços e, aparentemente, sem aceitar as explicações do dirigente.

Refira-se, também, que o avançado de 24 anos já perdeu a camisola 7 do Atlético, entretanto atribuída a Antoine Griezmann.