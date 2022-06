O Wolverhampton confirmou esta quarta-feira que está a negociar a renovação com João Moutinho.

«O clube está em negociações com o experiente médio-centro João Moutinho, cujo atual contrato termina neste verão», lê-se no comunicado esclarecedor do emblema inglês.

Concentrado com a seleção portuguesa, o médio dos «lobos» também foi questionado sobre o futuro na conferência de imprensa desta quarta-feira. «Tenho trabalhado sempre da mesma maneira, com ou sem contrato. Tivemos uma boa época no clube, agora estou concentrado em dar o meu contributo para o sucesso da seleção, as outras coisas irão resolver-se em devido tempo», disse.

Em sentido contrário a Moutinho, os Wolves anunciaram que outros três jogadores, também em fim de contrato, estão na porta de saída: o brasileiro Marçal (ex-Nacional e Benfica), o guarda-redes inglês John Ruddy e o marroquino Romain Saiss.