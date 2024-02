João Palhinha esteve perto de deixar o Fulham no último verão para reforçar o Bayern Munique, mas manteve-se nos «cottagers». Contudo, o cenário no próximo mercado de transferências pode ser diferente.

Tony Khan, diretor desportivo e vice-presidente do Fulham, abriu a porta à saída do internacional português.

«João Palhinha é um jogador fenomenal e acho que a adaptação dele à Premier League mostrou que é um jogador incrível. É uma grande parte do núcleo do Fulham e adoramos tê-lo aqui», assumiu o dirigente ao portal TalkSport.

«Gostaria que ele fizesse parte da equipa pelo maior tempo possível e ficámos muito felizes por renovar contrato [em setembro], mas se surgisse uma oferta que fizesse sentido para todos, acho que é algo que deves considerar com todos os jogadores da equipa na hora certa», prosseguiu.

«Queríamos mantê-lo e temos mantido, ele está connosco e há muita procura pelo Palhinha. Ele foi uma ótima contratação», acrescentou.

Tony Khan explicou ainda que o treinador Marco Silva faz parte do planeamento do plantel. «Adoro trabalhar com o Marco Silva e é alguém com quem trabalho de muito perto nas transferências e na construção do plantel. Converso regularmente com ele sobre essas coisas, fizemos uma ótima contratação com o João e agora existe um mercado enorme, os olhos abriram-se.»

«Adoramos tê-lo e quero que o João fique connosco o maior tempo possível. Mas faz parte do negócio, quando contratas um jogador, sabes que ele poderá aumentar o seu valor e isso pode significar que as pessoas virão à procura», concluiu.

A cumprir a segunda época no Fulham, Palhinha soma um total de sete golos e uma assistência em 68 jogos.