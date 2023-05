O internacional português João Palhinha chegou apenas esta temporada ao Fulham, mas já se tornou num dos preferidos dos adeptos do clube londrino.

Em entrevista ao The Athletic, Tony Kahn, um dos donos dos cottagers e responsável pelas contratações, admitiu que o médio luso foi um dos reforços que teve «muito sucesso» no Fulham e «incorporou o espírito de luta» do clube.

O impacto de Palhinha, de resto, vai além das quatro linhas. O jogador de 27 anos tornou-se tão popular que recebeu uma homenagem, ao ser dado o nome de Meow Palhinha ao gato que reside no centro de treinos.