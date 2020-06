Há pouco menos de um ano, quando Jorge Jesus chegou ao Brasil para treinar o Flamengo, Argel desvalorizou o currículo do técnico português. «Só ganhou o campeonato português», disse então o antigo jogador de FC Porto e Benfica.

Agora, com mais cinco títulos no currículo de Jesus, conquistados ao serviço do «Mengão», Argel aponta o técnico português ao comando da seleção do Brasil.

«Quando eu falei, ele só tinha conquistado mesmo a Liga portuguesa. Não tinha uma Liga dos Campeões, como o Mourinho, por exemplo. Agora temos de tirar o chapéu ao Jorge, pelo que conquistou aqui. Nunca um treinador estrangeiro tinha conquistado algo no futebol brasileiro», começou por dizer ao Globoesporte.

«Vejo Jorge Jesus como candidato a trabalhar na seleção brasileira. Na minha opinião há dois treinadores aptos a trabalhar na seleção: Jorge Jesus e Renato Gaúcho», acrescentou.