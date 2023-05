Depois do empate na última jornada, o Fenerbahçe regressou às vitórias, esta quinta-feira, na receção ao campeão em título Trabzonspor (3-1), na 32.ª ronda do campeonato turco.

A equipa da casa entrou melhor e, depois de uma primeira ameaça de Arda Guler, chegou mesmo ao golo. A jovem pérola de Jorge Jesus iniciou um lance individual, conduziu a bola de frente para a baliza forasteira e serviu Michy Batshuayi que, na cara do guarda-redes adversário, abriu o marcador.

Durante a meia hora inicial, o Trabzonspor limitou-se a defender mas, antes do intervalo, ameaçou o Fenerbahçe num par de situações.

Os forasteiros entraram mais atrevidos, mas foram novamente os anfitriões quem marcou. Após vários pontapés de canto onde esteve perto do golo, a equipa de Jesus conseguiu mesmo dilatar a vantagem aos 58 minutos. Zajc rompeu pelo corredor central e libertou para Luan Peres, que surgiu a toda a velocidade pela esquerda e rematou em força.

Com a entrada de Trézéguet, aos 62 minutos, o Trabzonspor conseguiu ser mais rematador, mas a qualidade de Enner Valencia afastou as dúvidas quanto ao vencedor da partida.

Aos 71 minutos, o equatoriano recebeu – com muito espaço – de peito na área, cortou para dentro e armou um belo remate, que culminou no melhor golo da noite. O capitão da equipa de Istambul chegou aos 28 golos na liga turca e reforçou a liderança na tabela dos artilheiros.

À entrada para o último quarto de hora, o guarda-redes do Fenerbahçe, Irfancan Egribayat, que somou apenas o oitavo jogo na época, cometeu dois erros graves e ofereceu a bola aos visitantes, mas conseguiu redimir-se nas duas situações.

O melhor que o Trabzonspor conseguiu foi reduzir a 10 minutos dos 90, de penálti, por Trézéguet, que tinha sido derrubado na área por Kadioglu.

Com este resultado, a equipa de Jorge Jesus reassume o segundo posto, com 71 pontos em 32 jogos, menos cinco do que o líder Galatasaray. Refira-se que na última jornada há dérbi entre as duas equipas que estão no topo da tabela classificativa.