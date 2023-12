O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia ditou um confronto entre treinadores portugueses.

O Al Hilal vai defrontar o Sepahan. Este duelo opõe Jorge Jesus, treinador dos sauditas, ao também português José Morais, que comanda a equipa do Irão. O vencedor vai encontrar o Navbahor (Uzbequistão) ou Al Ittihad (Arábia Saudita) na ronda seguinte.

Já o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro, terá pela frente o Al Fayha, da Arábia Saudita. A equipa do trio luso, caso avance aos quartos de final, vai medir forças com Nasaf (Uzbequistão) ou Al Ain (Emirados Árabes Unidos).

✨ 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟒 #ACL 𝐊𝐧𝐨𝐜𝐤𝐨𝐮𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐠𝐞! ✨



Test your prediction skills and map the two Finalists! pic.twitter.com/pJy3ZDAZ8X