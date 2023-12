O Al Hilal, de Jorge Jesus, chegou às 19 vitórias consecutivas esta quinta-feira, ao golear na receção ao Abha, por 7-0, na 18.ª jornada do campeonato saudita. Com este triunfo, o treinador português, que já tinha igualado o registo pessoal de 18 triunfos seguidos (conseguido no Benfica, em 2010/11), estabeleceu um novo recorde na carreira.

O resultado espelha bem a diferença de qualidade das duas equipas e que desde cedo ficou visível. Logo aos 18 minutos, Sergej Milinkovic-Savic apareceu na área para inaugurar o marcador, depois de Aleksandar Mitrovic falhar o desvio ao primeiro poste.

O avançado sérvio, porém, viria mesmo a marcar, sete minutos depois, na sequência de um penálti. Mitrovic, desta forma, igualou Cristiano Ronaldo no topo dos artilheiros do campeonato, com 16 tentos.

A partida chegou com 2-0 ao intervalo e, no recomeço, o Abha até ameaçou reduzir. Contudo, o Al Hilal depressa voltou a assumir o protagonismo com bola, mas deixou os golos para a reta final.

Al Dawsari aumentou a vantagem aos 72 minutos, enquanto Milinkovic-Savic bisou (79m) e deu contornos de goleada ao resultado.

As facilidades para a equipa de Jorge Jesus aumentaram, os visitantes passaram a conceder ainda mais espaços e voltaram a sofrer. Após uma recuperação de bola adiantada, Kanno fez o 5-0, aos 83 minutos.

O internacional português Rúben Neves, aos 86, bateu um livre direto de forma irrepreensível e o Al Hilal chegou à meia dúzia.

Já mesmo ao cair do pano, em tempo de descontos, Savic completou o hat trick com um cabeceamento certeiro.

A equipa de Jorge Jesus cimenta o primeiro lugar da liga saudita, com 50 pontos, mais 13 do que o Al Nassr, que tem menos dois jogos. O Abha é 16.º, em zona de despromoção, com 14 pontos.